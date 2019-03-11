WSJ предсказала ситуацию на фондовом рынке в случае импичмента Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/21/12220021/AP_19061637182544-pic905-895x505-50991.jpg">

В случае начала процесса импичмента в отношении президента США Дональда Трампа рынок фьючерсов может взлететь на 5% в первый день, прогнозирует Энди Кесслер в колонке для The Wall Street Journal.

Каждое утро управляющие портфелем инвестиций встречаются и обсуждают краткосрочные и долгосрочные тенденции, поясняет автор. На фоне определяющих ситуацию на фондовых рынках событий обычно такие встречи напоминают командные пункты в военное время, так как инвесторы продумывают сценарии и оценивают их вероятность, а также формируют план для своих капиталов.

Реклама

Кесслер подчеркивает, что наиболее вероятный исход после того, как в отношении Трампа будет запущен процесс импичмента, состоит в том, что сенат США, поддерживаемый республиканским большинством, выступит в защиту главы государства. И фондовый рынок «выживет», полагает обозреватель WSJ.

Однако в настоящее время на рынок ценных бумаг в США давит «информационный вакуум», а в этом случае инвесторы всегда готовятся к самому худшему, пишет он. В случае «затяжного импичмента» индекс Dow Jones может упасть на более чем 5 тыс. пунктов.

Ранее сообщалось о результатах опроса Квиннипэкского университета, по результатам которого большинство американцев выступили против импичмента Трампа.