Импорт американского СПГ в ЕС вырос на 181% за год

<img src="//img.gazeta.ru/files3/403/12201403/RTS18CZH-pic905-895x505-86164.jpg">

Официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн заявил, что импорт сжиженного газа из США в страны Евросоюза вырос до 7,9 млрд кубометров за период с 25 июля 2018 года по начало марта 2019 года, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал во время на брифинга в Брюсселе. Он отметил, что рост таким образом составил 181% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реклама

«С момента принятия совместного заявления ЕС и США 25 июля 2018 года о расширении стратегической торговли рост импорта сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос за год на 181%, до 7,9 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сказал Винтерштайн.

Он добавил, что Евросоюз готов и дальше упрощать импорт американского газа, если предложение будет соответствовать рыночным условиям и конкурентным по цене.

Ранее министр энергетики России Александр Новак в онлайн-интервью «Газете.Ru» оценил потенциал конкуренции СПГ США с газом России в Европе.