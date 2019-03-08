Импорт американского СПГ в ЕС вырос на 181% за год
Официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн заявил, что импорт сжиженного газа из США в страны Евросоюза вырос до 7,9 млрд кубометров за период с 25 июля 2018 года по начало марта 2019 года, передает ТАСС.
Данное заявление он сделал во время на брифинга в Брюсселе. Он отметил, что рост таким образом составил 181% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«С момента принятия совместного заявления ЕС и США 25 июля 2018 года о расширении стратегической торговли рост импорта сжиженного газа в страны Евросоюза из США вырос за год на 181%, до 7,9 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сказал Винтерштайн.
Он добавил, что Евросоюз готов и дальше упрощать импорт американского газа, если предложение будет соответствовать рыночным условиям и конкурентным по цене.
Ранее министр энергетики России Александр Новак в онлайн-интервью «Газете.Ru» оценил потенциал конкуренции СПГ США с газом России в Европе.