Кудрин посетовал на отсутствие «чувства налогоплательщика» у россиян
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что россияне не интересуются тем, куда уходят их налоги, передает ТАСС.
По его словам, из-за отсутствия «чувства налогоплательщика» российские граждане не пытаются узнавать, на что расходуются их налоги.
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«Чтобы спросить в своем районе, в своей области, почему не отремонтированы дороги, нужно понимать как вообще деньги распределены», — сказал Кудрин.
Он добавил, что для достижения высоких экономических результатов требуется поддержка и интерес гражданского общества.
Ранее Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7.