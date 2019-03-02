Кудрин посетовал на отсутствие «чувства налогоплательщика» у россиян

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что россияне не интересуются тем, куда уходят их налоги, передает ТАСС.

По его словам, из-за отсутствия «чувства налогоплательщика» российские граждане не пытаются узнавать, на что расходуются их налоги.

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«Чтобы спросить в своем районе, в своей области, почему не отремонтированы дороги, нужно понимать как вообще деньги распределены», — сказал Кудрин.

Он добавил, что для достижения высоких экономических результатов требуется поддержка и интерес гражданского общества.

Ранее Кудрин заявил об отставании России на 40 лет от G7.