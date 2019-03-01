Reuters: экспорт нефти из Венесуэлы резко сократился из-за санкций США
Венесуэльская государственная компания PDVSA за прошлый месяц на 40% сократила экспорт нефти из-за санкций США, сообщает Reuters со ссылкой на данные Eikon.
По данным агентства, Венесуэла с момента введения американских санкций против PDVSA экспортировала 920 тыс. барр топлива и нефти в день. При этом, отметили в Reuters, ранее этот показатель составлял около 1,47 — 1,66 млн барр.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Венесуэла увеличила экспорт нефти в Европу из-за санкций США.