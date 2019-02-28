Калви оставили под арестом

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Мосгорсуд признал законным арест до 13 апреля основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по обвинению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает ТАСС.

«Жалобу защиты на избрание Калви меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции =- без изменения», — огласила решение судья.

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Защита Калви заявила о его непричастности к хищению и отсутствии у следствия объективных данных о нем, в том числе показаний свидетелей и данных экспертиз.

Ранее на заседании суда основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви предложил заявившему на него в ФСБ миноритарному акционеру банка «Восточный» Шерзоду Юсупову продать спорные акции компании IFTG за 2,5 млрд рублей и закрыть уголовное дело.