Голикова назвала необходимую сумму для перерасчета социальных доплат к пенсии

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства заявила, что для перерасчета социальных доплат к пенсии в 2019 году потребуется 18,8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году.

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«На эти цели в 2019 году вместе со средствами бюджетов регионов предполагается направить 18,8 млрд рублей», — заключила Голикова.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин поручил разработать порядок социальных доплат к пенсии.