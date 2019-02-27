В США предложили новые антироссийские санкции

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На сайте американского конгресса размещен обновленный законопроект об дополнительных антироссийских санкциях.

Согласно документу, санкционные ограничения коснутся финансовых институтов, которые Соединенные Штаты считают причастными к «вмешательству» в демократические процессы и выборы на территории других стран. Также будет наложен запрет на сделки с новым суверенным долгом российской стороны, если срок погашения будет превышать две недели.

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Уточняется, что санкции должны начать действовать через 90 дней послу вступления закона в силу.

Ранее зампостпреда США в ООН назвал условия прекращения антироссийский санкций.