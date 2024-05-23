Захарова из-за слов Бербок о переговорах по Украине выразила озабоченность ее состоянием

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок об отказе президента России Владимира Путина участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заставляют волноваться за ее состояние. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.