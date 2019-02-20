Путин дал два года на обновление нормативной базы надзорных ведомств

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Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил полностью обновить нормативные базы контрольно-надзорной деятельности.

По словам Путина, многие чиновники боятся решать эту проблему.

«Десятилетиями накапливались бесполезные регламенты, даже сотрудники надзорных ведомств не знают, что там написано. Правительство предлагает пересмотреть правовую базу контрольной деятельности. Это правильно, но нужны более радикальные шаги», — сказал Путин.

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Путин поручил прекратить действие всех нормативных актов, а затем к 2021 году обновить нормативную базу.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.