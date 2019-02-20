«Аэрофлот» стал единственной российской компанией в топ-10 рейтинга по клиентскому сервису

«Аэрофлот» оказался единственной российской компанией в топ-10 рейтинга брендов по лучшему клиентскому сервису в России, составленном международной аудиторской и консалтинговой компанией КПМГ, пишет газета «Ведомости».

По данным издания, для составления исследования «С потребителем на «ты»: 100 брендов с лучшим клиентским сервисом» в конце 2018 года были опрошены более 5000 человек. Самые высокие баллы набрала южнокорейская сеть Samsung, на втором месте – Nike. Далее в топ-10 идут: Yves Rocher, Sony, Visa, Leroy Merlin, MasterCard, «Аэрофлот», IKEA и Adidas.

Реклама

«В топ-10 брендов с лучшим клиентским сервисом по версии КПМГ оказалась лишь одна российская компания — «Аэрофлот», занявший восьмое место. Потребители уверены в качестве и безопасности его услуг, помогла и почти вековая история бренда, пишут авторы исследования», — пишет издание.

В ходе исследования выяснилось, что в сфере клиентского сервиса для россиян наиболее значимы индивидуальный подход, добросовестность бренда, а также скорость и эффективность. «Каждый этап взаимодействия потребителя с компанией должен проходить четко, все действия компании должны быть скоординированы, начиная от общей доступности бренда и заканчивая тем, как быстро выполняются запросы клиента», — отмечается в исследовании.

По словам партнера КПМГ в России и СНГ Алексея Мальцева, наиболее высокие оценки международным брендам связаны в том числе с тем, что «российский рынок пока не достиг зрелости в вопросах качества потребительского опыта». Российским брендам необходимо совершенствоваться, полагает Мальцев: «Потребители ожидают от них тех же стандартов, которых придерживаются крупные международные компании».

KPMG (в России – КПМГ) – одна из крупнейших международных компаний, специализирующихся на оказании профессиональных услуг. Входит в «большую четверку» аудиторов наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC. Штаб-квартира находится в Нидерландах, в компании работают более 207 тыс. человек.