Мантуров рассказал о судьбе SSJ100 в случае отказа CityJet от них

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в случае отказа ирландской авиакомпании CityJet от российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) их может приобрести Словения, передает РИА «Новости».

По словам министра, со словенской стороной уже есть соответствующая договоренность.

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«Эти самолеты, которые будут выводиться из состава CityJet, останутся в Европе. Мы уже предварительно имеем договоренность с компанией из Словении, которая и будет эти борта эксплуатировать в дальнейшем», — сказал Мантуров.

Ранее газета »Ведомости сообщила, что CityJet, единственный европейский эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet 100, возвращает России семь судов, полученных в лизинг. При этом позднее в «Сухом» опровергли данные о возврате SSJ100 ирландской авиакомпанией