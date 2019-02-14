Преемница Меркель назвала «Северный поток — 2» спорным, но необратимым

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Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала строительство «Северного потока — 2» необратимым. Об этом она сказала в интервью журналу Internationale Politik.

По ее словам, в отношении этого проекта наблюдается противоречие интересов. «Северный поток – 2» является экономическим проектом, реализация которого началась при другом немецком правительстве. Кроме того, стабильные связи с российской стороной в области обеспечения энергией существовали еще во время холодной войны. В настоящее время при обсуждении проекта нужно учитывать интересы Германии, Украины и Восточной Европы. При этом помнить, что американская сторона занимается продвижением собственных интересов.

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Крамп-Карренбауэр заметила, что вопрос о зависимости ФРГ от российского газа является оправданным, но опасность не такая большая.

«Каким бы спорным не был проект газопровода, нужно открыто сказать о том, что его уже не остановить. Есть договор, есть соглашения», --подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

Ранее потенциальный преемник Меркель не поддержала отказ от «Северного потока — 2».