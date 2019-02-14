«Сами себе в ногу выстрелят»: Силуанов о новых санкциях США против России
Вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов прокомментировал возможные антироссийские санкции со стороны США, передает РИА «Новости».
По слова министра, российская сторона уже прошла несколько этапов санкционных ограничений. Она неприятны, но в стране создана необходимая база для реагирования на подобные действия.
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По словам Силуанова, иностранные инвесторы проявляют интерес к долгу России.
«Это (санкции. — Газета.Ru) в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят», — сказал Силуанов.