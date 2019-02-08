Меркель: ЕС не будет полагаться только на российский газ

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС не станет полагаться только на российский газ и обеспечит диверсификацию поставок, в том числе при помощи сжиженного газа, пишет агентство Bloomberg.

«Германия построит новые терминалы для сжиженного газа, а это значит, что мы ни при каких обстоятельствах не хотим зависеть от одной России», — добавила Меркель.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что страны Евросоюза пришли к соглашению по поводу того, как регулировать проект «Северный поток — 2». Также появились детали проекта Франции и ФРГ по газовой директиве ЕС.