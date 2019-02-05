В Госдуме отреагировали на идею избавить россиян от проверки счетчиков

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Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев отреагировал на предложение главы Росстандарта Алексея Абрамова избавить россиян от обязанности следить за исправностью счетчиков и проводить их проверку. Об этом сообщает RT.

По его словам, это избавит собственников от дополнительной «головной боли».

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«Их (счетчиков. — «Газета.Ru») достаточно много в квартире: по воде, горячей и холодной, кое-где стоит прибор по газу, по теплу. В этом, во-первых, можно запутаться», — сказал Качкаев.

Он добавил, что эта инициатива также может помочь бороться с недобросовестными компаниями, которые обслуживают счетчики.

«Они бывают как добросовестные, так и нет. И цены могут колебаться. Если это как-то отрегулируется государством и будут открытые, понятные правила игры и стоимость, то это станет положительным фактором», — заключил Качкаев.

Ранее сообщалось, что Росстандарт пообещал избавить россиян от «поверочного рабства».