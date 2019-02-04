Цена на нефть WTI упала более чем на 3%

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Цена на нефть марки WTI понизилась вечером 4 февраля более чем на 3%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Как отмечается, падение цен на топливо наблюдается после роста в пятницу, 1 февраля, на данных о буровой активности в США.

По состоянию на 18.09 мск стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,4%, до $53,38 за баррель, в то время как цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,22% — до $61,37 за баррель.

Ранее Минфин США назначил дату прекращения покупок венесуэльской нефти.