Bloomberg: Венесуэла отложила продажу 20 тонн золота
Центральный банк Венесуэлы приостановил запланированную продажу 20 т золота за границу, передает Bloomberg со ссылкой на источник.
По информации агентства, слитки были подготовлены к отправке, однако на фоне усиленного внимания международного сообщества к транзакции было принято решение об отсрочке.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает об операциях России по купле-продаже венесуэльского золота.
При этом Песков подчеркнул, что любые операции Венесуэлы с ее золотом — это суверенное право латиноамериканской страны.