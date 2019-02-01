Bloomberg: Венесуэла отложила продажу 20 тонн золота

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Центральный банк Венесуэлы приостановил запланированную продажу 20 т золота за границу, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации агентства, слитки были подготовлены к отправке, однако на фоне усиленного внимания международного сообщества к транзакции было принято решение об отсрочке.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает об операциях России по купле-продаже венесуэльского золота.

При этом Песков подчеркнул, что любые операции Венесуэлы с ее золотом — это суверенное право латиноамериканской страны.