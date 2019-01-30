Путин попросил «туриста» Орешкина отчитаться о поездке в Давос

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства попросил министра экономического развития Максима Орешкина рассказать о прошедшем в Давосе экономическом форуме, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас сегодня вопрос туризм, но перед тем, как мы начнем, спросим еще одного туриста. Максим Станиславович, расскажите, как работа прошла с коллегами, какие были встречи, что там было полезного, если что-то было», — сказал Путин.

Орешкин возглавлял российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме, который проходил с 22 по 25 января в Давосе.