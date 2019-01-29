Bloomberg: правительство США признано самым коррумпированным за семь лет

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Действующее правительство США стало самым коррумпированным за последние семь лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, об этом свидетельствует Индекс восприятия коррупции 2018 года, составленный организацией Transparency International.

Подчеркивается, что в этом рейтинге США опустились на шесть позиций и заняли 22-е место.

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По мнению авторов исследования, глобально рост коррупции связан с увеличением числа политиков-популистов, которые нарушают основы демократии.

Ранее сообщалось, что госдолг США вырос на $2 трлн при президент США Дональде Трампе.