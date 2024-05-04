Президент США Джо Байден и украинский лидер Украины Владимир Зеленский должны быть первыми призваны в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Таким образом он прокомментировал украинский приказ о годности к военной службе психбольных, больных ВИЧ, умственно отсталых.

«По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов», — подчеркнул Володин.

3 мая стало известно, что граждане Украины с ВИЧ, гепатитом и онкологическими заболеваниями, а также переболевшие туберкулезом стали пригодными для службы в ВСУ.

Изменения вступают в силу с 4 мая. Теперь украинской армии подходит человек с бессимптомным течением ВИЧ, а в ТЦК (аналог российского военкомата) можно попасть на стадии «иммунной субкомпенсации», то есть когда организм уже самостоятельно не справляется с болезнью.

Также ВСУ будут принимать призывников с хроническим вирусным гепатитом, раком в ремиссии или же медленно прогрессирующим. В списке еще появились пациенты с легкими психическими расстройствами и умственной отсталостью легкой степени. В документах указано, что на службу возьмут и женщин, у которых беременность протекает без осложнений.

Ранее в Германии нашли могилу командира подразделения наемников ВСУ.