В Италии исключили прямое участие в конфликте на Украине

Италия всегда исключала возможность прямого участия своей армии в конфликте на Украине. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, сообщает Corriere della Sera.

«Наша позиция не меняется: <…> мы <…> всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт», — отметил глава ведомства.

Он обратил внимание, что Украине «нужно всячески помогать», что Италия и делает. На вопрос о возможности участия в вероятной отправке европейского контингента министр ответил, что этого точно не произойдет, в этом «никто не может сомневаться».

Крозетто подчеркнул, что в отличие от других европейских стран, в итальянской системе действует четкий запрет на прямое военное вмешательство, помимо того, что предусмотрено законами и конституцией. Рим может рассмотреть вооруженное вмешательство только по международному мандату, например, во исполнение резолюции ООН.

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