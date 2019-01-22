Нефть Brent и WTI дешевеет более чем на 3%

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Цены на нефть марок Brent и WTI вечером 22 января снижаются более чем на 3%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Падение цен на топливо происходит на фоне публикации слабой статистики по США.

По состоянию на 18.58 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 3,14% до $60,77 за баррель.

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Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,5%, до $52,15 за баррель.

Как ранее сообщалось, цены на нефть падали и на момент открытия торгов.