«Фаворит Давоса»: WSJ констатировала падение Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон был когда-то «фаворитом Давоса», однако в этом году вынужден пропустить Всемирный экономический форум (ВЭФ) из-за продолжающихся протестов движения «желтые жилеты», пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, его отсутствие говорит о том, как быстро очаги популизма могут захватить далеких от этого мировых лидеров. Всего год назад участники ВЭФ были в бликом к эйфории состоянии после избрания Макрона президентом Франции. Бывший инвестиционной банкир стал воплощением квинтэссенции «людей Давоса», отмечает газета.

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Однако введение налогов на топливо для борьбы с изменением климата привело к появлению протестного движения и вылилось в еженедельные антиправительственные акции, которые сопровождались поджогами автомобилей, разбиванием витрин магазинов и даже штурмом кабинета одного министра, пишет WSJ.

C этих пор французский президент стал напоминанием тех последствий, которые могут настигнуть других мировых лидеров, далеких от чаяний своего народа.