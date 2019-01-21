«Газпром» отчитался о строительстве «Северного потока — 2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил по итогам трехсторонней встречи по газу с Украиной и Брюсселем, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 20%. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что работы по газопроводу идут «по графику».
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«Уже построено более 20% этого нового морского газопровода», — добавил Миллер.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что «никто не сможет остановить «Северный поток — 2».