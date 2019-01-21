Петербургские власти разорвали контракт на постройку трех веток метро

Правительство Санкт-Петербурга расторгло контракты с ОАО «Метрострой», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Отмечаются, что были разорваны контракты на строительство трех линий метрополитена на общую сумму 92,3 млрд руб.

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«Правительство Санкт-Петербурга расторгает контракты на строительство объектов метрополитена с ОАО «Метрострой», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Петербурге десятки рабочих объявили голодовку на строящейся станции метро.