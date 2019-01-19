На Украине газовые месторождения «подарили» другу Порошенко

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Украинский журналист Дмитрий Гнап проинформировал, что украинские власти передали газовые месторождения страны другу президента Петра Порошенко предпринимателю Дмитрию Фуксу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети.

По его мнению, в настоящее время происходит «масштабное ограблении» страны.

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«Государство подарило Фуксу свою долю в многочисленных газовых месторождениях», — заявил Гнап.

Он добавил, что Фукс часто посещает администрацию президента страны и дружит с главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Журналист пояснил, что Фукс и Порошенко «воруют». В настоящее время компании Фурса принадлежит около трех десятков газовых площадей и 33% госдоли.

Ранее сообщалось, что на Украине газ подорожал на 89% за два года.