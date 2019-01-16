В парламенте Великобритании проголосовали по вотуму недоверия кабмину

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Британский парламент проголосовал по вотуму недоверия правительству. Об этом сообщает Reuters.

Большинство депутатов выразили доверие кабмину, это решение поддержали 325 парламентариев. Против оказались 306.

Провести голосование предложил лидер оппозиции Джереми Корбин после того, как в парламенте провалился план сделки Лондона с Евросоюзом для выхода Британии из ЕС.

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Ранее газета Times сообщила, что Евросоюз готов отложить Brexit до 2020 года.

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