Зимбабве и Россия договорились об усилении экономического партнерства
Глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва доволен переговорами с президентом России Владимиром Путиным, потому что стороны смогли договориться о будущем партнерстве в экономических вопросах, передает ТАСС.
По словам президента Зимбабве, он считает переговоры с Путиным «чрезвычайно успешными».
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«Я счастлив оказаться в Москве. Основной целью моего визита было усиление экономического сотрудничества между нашими странами», — рассказал Мнангагва.
Отмечается, что страны смогли договориться о шагах по расширению двустороннего сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Зимбабве рассчитывает на помощь России в модернизации армии.