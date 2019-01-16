Зимбабве и Россия договорились об усилении экономического партнерства

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Глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва доволен переговорами с президентом России Владимиром Путиным, потому что стороны смогли договориться о будущем партнерстве в экономических вопросах, передает ТАСС.

По словам президента Зимбабве, он считает переговоры с Путиным «чрезвычайно успешными».

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«Я счастлив оказаться в Москве. Основной целью моего визита было усиление экономического сотрудничества между нашими странами», — рассказал Мнангагва.

Отмечается, что страны смогли договориться о шагах по расширению двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Зимбабве рассчитывает на помощь России в модернизации армии.