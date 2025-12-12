В IBA заявили, что у МОК не было выбора, кроме как допустить россиян к юношеским турнирам

Кремлев: МОК не мог не отменить решение о недопуске россиян к юношеским турнирам

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских юниоров к соревнованиям под национальной символикой, передает РИА Новости.

«МОК существует для того, чтобы защищать интересы спортсмено. Для спортсменов гимн и флаг — их сердце и душа, ради этого они едут на международные соревнования. На пьедестале всегда должны стоять спортсмены, а не политика. У них не было другого выбора, кроме как отменить свое глупое предыдущее решение», — заявил Кремлев.

11 декабря МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее Вячеслав Фетисов задался вопросом о своевременности допуска МОК юниоров России.