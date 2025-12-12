На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция Челябинской области задержала мошенников, обманувших бойца СВО

МВД: в Челябинске трое подозреваемых украли у участника СВО свыше 2,5 млн рублей
В Челябинской области полиция при поддержке Росгвардии задержала троих подозреваемых в краже более 2,5 млн рублей у участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что весной этого года ему под предлогом помощи с документами, трудоустройством и заключением контракта с Вооруженными силами предложили открыть банковский счет. После этого злоумышленники обманным путем завладели его зарплатной картой.

Заявитель получил ранение и находился на лечении в Ростове-на-Дону. Пока он проходил реабилитацию, с его счета похитили более 2,5 млн рублей, предназначенных для выплаты за участие в спецоперации.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых и изъяли телефоны, банковские карты и другие доказательства. Следствие установило, что один из злоумышленников использовал мобильный телефон потерпевшего для получения займов на его имя.

Кроме того, был выявлен третий участник группы, который снимал похищенные средства. По версии следствия, он добровольно явился в полицию и вернул все деньги.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности.

Ранее полицейские пресекли крупное мошенничество с деньгами военнослужащих СВО.

