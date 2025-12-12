В Москве у мужчины произошел инфаркт из-за аллергии на свинину

В Москве пациент перенес инфаркт миокарда и кардиогенный шок, вызванные тяжелой аллергической реакцией на съеденный кусок свинины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина».

Мужчина ранее знал о своей аллергии на свинину, она проявлялась в виде крапивницы и серьезных проблем не доставляла. В один из дней после еды москвичу резко стало плохо. В тяжелом состоянии с симптомами кардиогенного шока его доставили в Городскую клиническую больницу № 15 с подозрением на синдром Коуниса первого типа.

Врачам удалось стабилизировать состояние больного, мужчина уже выписан на амбулаторное лечение. Синдром Коуниса — это редкое состояние, при котором сильная аллергическая реакция (анафилаксия) провоцирует острый коронарный синдром, проявляющийся болью в груди, инфарктом миокарда или стенокардией из-за спазма коронарных артерий

