В Москве у мужчины произошел инфаркт из-за аллергии на свинину

В Москве у мужчины случился инфаркт из-за куска мяса
В Москве пациент перенес инфаркт миокарда и кардиогенный шок, вызванные тяжелой аллергической реакцией на съеденный кусок свинины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина».

Мужчина ранее знал о своей аллергии на свинину, она проявлялась в виде крапивницы и серьезных проблем не доставляла. В один из дней после еды москвичу резко стало плохо. В тяжелом состоянии с симптомами кардиогенного шока его доставили в Городскую клиническую больницу № 15 с подозрением на синдром Коуниса первого типа.

Врачам удалось стабилизировать состояние больного, мужчина уже выписан на амбулаторное лечение. Синдром Коуниса — это редкое состояние, при котором сильная аллергическая реакция (анафилаксия) провоцирует острый коронарный синдром, проявляющийся болью в груди, инфарктом миокарда или стенокардией из-за спазма коронарных артерий

До этого мужчина подавился едой, испугался и перенес инфаркт. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь , которая прибыла на место и доставила пострадавшего в местную больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

Ранее метеозависимых россиян призвали не переедать во время магнитной бури.

