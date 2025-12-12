На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин напал с ножом на сожительницу и «постирал» ее собаку в машинке

На Камчатке осудили мужчину, который из ревности причинил вред подруге и ее псу
oatawa/Shutterstock/FOTODOM

В Петропавловске-Камчатском мужчину осудили за избиение и изнасилование сожительницы и издевательства над ее собакой. сообщила прокуратура Камчатского края.

Городской суд приговорил 38-летнего местного жителя к 7 годам колонии общего режима по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).

В октябре 2024 года мужчина из ревности избил 32-летнюю сожительницу, нанеся ей не менее 20 ударов кулаками, а затем связал женщину скотчем, изрезал ее ножом и совершил развратные действия.

Незадолго до этого он засунул ее пса по кличке Эш в стиральную машину и включил режим стирки. Однако хозяйка успела спасти питомца и отвезла в ветклинику. Женщина сообщила о случившемся своим родным, которые затем вытащили ее через окно.

Ранее россиянин избил жену, заподозрив в измене, и выгнал на улицу раздетой.

