Три аэропорта московского авиаузла возобновили работу

Росавиация: во Внуково, Домодедово и Жуковском сняты ограничения на работу

В аэропортах московского авиаузла Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По его словам, ранее введенные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что в воздушном пространстве Шереметьево был введен план «Ковер». Позднее в Росавиации уточнили, что воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, а также продолжает обслуживание пассажиров. В пресс-службе аэропорта в свою очередь отметили, что ситуация в терминалах спокойная.

Украинские дроны с ночи пытались атаковать Москву. За это время в общей сложности было сбито восемь БПЛА. Об отражении последней атаки мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в 9:10 мск.

Ранее средства ПВО за два часа перехватили пять беспилотников.