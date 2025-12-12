На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шнуров, Эминем и Синатра вошли в топ артистов, покоривших несколько индустрий

Певцы Шнуров, Эминем и Синатра возглавили топ артистов, преуспевших не только в музыке
close
Wikimedia Commons

Сервис «КИОН Музыка» к 110-летию со дня рождения одного из самых влиятельных вокалистов XX века Фрэнка Синатры собрал топ артистов, преуспевших в разных областях деятельности: от музыки и кино до собственных брендов. Результатами площадка поделилась с «Газетой.Ru».

На первом месте по числу прослушиваний (за период с 1 июня по 1 декабря 2025 года) среди зарубежных музыкантов оказался Эминем — один из самых влиятельных хип-хоп-артистов мира и обладатель премии «Оскар» за лучшую песню к фильму «8 миля», в котором он сыграл главную роль.

Вторую строчку заняла Рианна — не только певица, но также актриса и активная деятельница бьюти- и фэшн-индустрии.

Третье место у Леди Гаги — обладательницы «Оскара» и «Золотого глобуса». Фрэнк Синатра, также обладатель этих наград, на четвертом месте. Топ-5 замыкает Джастин Тимберлейк, совмещающий музыкальную карьеру с актерской и сыгравший в фильмах «Социальная сеть», «Время» и других.

Среди русскоязычных исполнителей, покоривших несколько индустрий, наиболее популярными среди россиян стали шоумен Сергей Шнуров, наставница шоу «Голос» и актриса Полина Гагарина, легенда театра и кино Владимир Высоцкий, артист и художник Роман Билык из группы «Звери» и Виктор Цой, сыгравший в «Игле».

Наибольший за последние полгода рост числа прослушиваний среди русскоязычных треков показали песни Владимира Высоцкого — 48%. В категории иностранной музыки топ по динамике роста у синглов Леди Гаги (45%). У юбиляра Фрэнка Синатры также зафиксировано увеличение спроса на его творчество на 11%. В список самых востребованных песен Фрэнка Синатры вошли «The World We Knew (Over And Over)», «Strangers In The Night», принесшая ему несколько «Грэмми», а также одна из самых известных композиций ХХ века «My Way».

Исследование показало, что чаще других музыку Фрэнка Синатры слушают пользователи поколения Х (42–58 лет), а наиболее редко — зумеры (14–24 лет). Главные поклонники творчества юбиляра проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Фрэнк Синатра родился 12 декабря 1915 года. Он снялся в фильмах «11 друзей Оушена», «Высшее общество», «Поднять якоря» и других.

Ранее россияне назвали своих любимых антигероев в книгах.

