В Минобороны заявили, что Запад толкает Киев к нарушению ядерных норм

Военная и финансовая помощь Запада провоцирует Киев на нарушение международных правил обращения с ядерными материалами, что может привести к экологической катастрофе на Украине и в ряде европейских стран. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев на брифинге, передает РИА Новости.

«Западные «покровители» не учитывают, что деградация системы государственного управления способна поставить на грань экологической катастрофы не только Украину, но и целый ряд европейских государств», — отметил он.

Ртищев также обратил внимание на рост рисков загрязнения Днепра и Черного моря радиоактивными продуктами распада урана с Приднепровского химзавода.

Он подчеркнул, что обстановка там вызывает опасения. Генерал рассказал, что с 1949 по 1991 год химзавод перерабатывал урановые концентраты, а сейчас используется по другому назначению. Ртищев добавил, что на сегодняшний день здания объекта находятся в аварийном состоянии.

До этого в Минобороны завили об использовании ВСУ объектов химпрома в качестве щита.