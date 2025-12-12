СМИ: Украина согласна создать буферную зону в Донбассе

Украина согласна на создание буферной зоны на территории Донбасса. Об этом пишет французское издание Le Monde со ссылкой на советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

«Демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны линии фронта. Необходимо будет определить с логической и юридической точки зрения, необходимо ли будет вывести все виды вооружений или только тяжелые», — отметил он.

Как отмечается в материале, такой пункт содержится в новом варианте мирного плана США из 20 пунктов, который был разработан Киевом при поддержке европейских союзников.

СМИ публиковали подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

В тексте соглашения фиксируется, что Крым, Луганская и Донецкая области (ЛНР и ДНР) находятся под контролем России, и изменение статуса этих территорий возможно только дипломатическим путем. Кроме того, в Донецкой области предлагается создать демилитаризованную буферную зону в рамках тех 30% региона, которые сейчас контролируют ВСУ.

Ранее Зеленский сравнил с «планом Маршалла» соглашение с США о восстановлении Украины.