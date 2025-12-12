Euractiv: ЕС хочет ужесточить морское право для борьбы с теневым флотом России

Евросоюз намерен начать «более жестко применять» морское право, чтобы противостоять так называемому «теневому флоту» России. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Согласно проекту декларации, находящейся на стадии обсуждения между странами ЕС, ЕС готовится нанести удар по теневому флоту Москвы и сократить ее военные доходы путем более жесткого применения существующего международного морского права», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрабатывается «интерпретация» Конвенции ООН по морскому праву, которая предоставит властям стран ЕС больше свободы действий при досмотре судов, «подозреваемых в создании угрозы подводным кабелям и трубопроводам».

До этого адмирал Владимир Комоедов заявлял, что российским войскам необходимо бить по местам сборки дронов ВСУ в качестве ответа на удары по российским танкерам.

10 декабря сообщалось, что в Черном море украинские морские дроны Sea Baby нанесли удары по якобы танкеру российского «теневого флота» Dashan.

Судно под флагом Коморских Островов шло в исключительной экономической зоне Украины в направлении порта Новороссийск.

2 декабря в акватории Черного моря был атакован танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию. Инцидент произошел у берегов Турции. Известно, что подвергшееся удару беспилотников судно перевозило подсолнечное масло.

Ранее российский генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.