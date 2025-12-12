На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕС готовится нанести удар по «теневому флоту» России

Euractiv: ЕС хочет ужесточить морское право для борьбы с теневым флотом России
true
true
true
close
Министерство транспорта Турции

Евросоюз намерен начать «более жестко применять» морское право, чтобы противостоять так называемому «теневому флоту» России. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Согласно проекту декларации, находящейся на стадии обсуждения между странами ЕС, ЕС готовится нанести удар по теневому флоту Москвы и сократить ее военные доходы путем более жесткого применения существующего международного морского права», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрабатывается «интерпретация» Конвенции ООН по морскому праву, которая предоставит властям стран ЕС больше свободы действий при досмотре судов, «подозреваемых в создании угрозы подводным кабелям и трубопроводам».

До этого адмирал Владимир Комоедов заявлял, что российским войскам необходимо бить по местам сборки дронов ВСУ в качестве ответа на удары по российским танкерам.

10 декабря сообщалось, что в Черном море украинские морские дроны Sea Baby нанесли удары по якобы танкеру российского «теневого флота» Dashan.

Судно под флагом Коморских Островов шло в исключительной экономической зоне Украины в направлении порта Новороссийск.

2 декабря в акватории Черного моря был атакован танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию. Инцидент произошел у берегов Турции. Известно, что подвергшееся удару беспилотников судно перевозило подсолнечное масло.

Ранее российский генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами