Арендаторы жили у пенсионерки 23 года и выгнали ее на улицу с кошкой и собакой

В Подмосковье 72-летнюю бабушку выгнали из квартиры на улицу вместе с питомцами
Telegram-канал SHOT

В подмосковных Люберцах арендаторы, прожившие в квартире 23 года, выгнали 72-летнюю хозяйку жилья на улицу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

С 2002 года Галина Егоровна жила в своей 40-метровой двухкомнатной квартире с семейной парой. В 2017 году пенсионерка даже прописала арендаторов, а в 2022-м они оформили на женщину кредит.

Под залог квартиры супругам удалось взять заем у своего «знакомого», который затем погасил долг и подал на пенсионерку в суд. Еще до решения суда женщину выписали из квартиры, а ее единственное жилье продали на торгах за 5,2 млн рублей.

Кто стал новым владельцем, пенсионерка не знала, но три года спустя ее вышвырнули на улицу со всеми вещами, кошкой и собакой. Управляющая компания пригрозила вывезти имущество Галины Егоровны на помойку, если она не уберет его со двора до 18 декабря.

Сейчас женщина временно живет у знакомых, а ее животных забрали к себе неравнодушные люди.

Ранее россиянин угрожал матери топором и выгнал ее на улицу, чтобы продать квартиру.

