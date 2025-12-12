«Срочный вопрос». Фон дер Ляйен высказалась об обороне Евросоюза

Евросоюз должен значительно усилить свою оборону в самое ближайшее время. Об этом в интервью Politico заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, ЕС уже приняла «целую программу» по повышению обороноспособности объединения. При этом она не ответила на вопрос о том, как скоро Евросоюз будет в состоянии «полностью себя защитить», и подчеркнула, что у ЕС «нет такой роскоши, как время».

«Мы не можем предвидеть, что произойдет в будущем, но можем сказать, что оборона – это очень срочный вопрос, и мы должны действовать все быстрее», – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Также она подчеркнула, что сейчас необходимо установить «справедливый и прочный мир» на европейском континенте с «реальными гарантиями безопасности» для Украины. И мирное соглашение не должно «посеять семена следующего конфликта».

В начале декабря агентство Reuters писало, что ЕС поставил себе цель подготовиться к самообороне к 2030 году. А именно Евросоюз планирует «устранить пробелы» в системе противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратах, кибервойне, боеприпасах и других областях.

Ранее премьер Венгрии Орбан заявил о планах ЕС начать войну с Россией.