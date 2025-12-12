На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В мессенджерах появились боты, выдающие себя за сервис Соцфонда

МВД сообщило о мошеннических ботах в мессенджерах, выдающих себя за сервис СФР
Tatiana Diuvbanova/Shutterstock/FOTODOM

В мессенджерах и социальных сетях появились мошеннические боты, выдающие себя за сервис Социального фонда России (СФР). Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что эти боты могут использовать официальный логотип и достоверные формулировки в описании. Главная их цель — обманом получить ваш номер телефона и SMS-код для входа в личный кабинет на портале Госуслуги, в банке или других сервисах.

Там подчеркнули, что СФР не предоставляет услуги через Telegram, WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), VK и другие мессенджеры, а сотрудники фонда никогда не запрашивают SMS-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные через ботов, чаты или по звонку.

До этого координатор центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев сообщил, что взлом аккаунта на «Госуслугах» — это одно из самых опасных действий мошенников. Так они получают доступ сразу ко всем документам человека и могут удаленно совершить юридические операции, в том числе оформить кредит, продать личные данные, украсть выплаты и так далее. Важно вовремя обнаружить взлом и срочно принять меры, подчеркнул он.

Ранее эксперты рассказали, кто чаще становится жертвой мошенников перед Новым годом.

