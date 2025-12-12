В трех российских городах сняли ограничения на работу аэропортов

Аэропорты в трех российских городах — Грозном, Владикавказе и Магасе — возобновили прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

В заявлении отмечается, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты во Владикавказе, Грозном и Магасе приостановили прием и отправку самолетов в ночь на 12 декабря. Кореняко опубликовал заявление о введении ограничений в 4:05 мск.

По данным министерства обороны РФ, ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Орловской и Ростовской областях сбили по одному дрону, в Тамбовской и Тульской областях — по два. Над акваторией Черного моря, а также в Тверской и Смоленской областях нейтрализовали по три воздушные цели. Атаку четырех летательных аппаратов отразили в столичном регионе, в Ярославской области ликвидировали восемь БПЛА. Большую часть беспилотников — 63 — сбили над Брянской областью.

Ранее самолет Пашиняна не смог сесть в Москве из-за ограничений на использование воздушного пространства.