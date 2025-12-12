На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне массово пожаловались на трудности с оформлением шенгена

Baza: россияне жалуются на ограничения и долгие ожидания при оформлении шенгена
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россияне начали массово жаловаться на многочисленные трудности при оформлении шенгенских виз и посещении стран ЕС. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, путешественники сталкиваются с необоснованными отказами, сокращением сроков действия виз, увеличением времени ожидания в 2–3 раза, запретами на посещение отдельных стран и требованием иметь страховку иностранной компании. Российские страховые полисы часто игнорируются европейскими пограничниками, поэтому для въезда в ЕС требуется документ, оформленный в европейской компании или международном банке. В некоторых случаях получение визы на 14–21 день уже считают удачей.

Одна из туристок рассказала, что получила визу в Венгрию с ограничениями на въезд в Чехию, Эстонию, Францию, Латвию, Литву и Данию.

Кроме того, ужесточились требования к документам россиян: теперь требуется полная история поездок, подтверждения бронирований и финансовые гарантии, а также действующие медицинские страховки. Ограничения фиксируются в Литве, Латвии, Эстонии, Франции, Чехии, Германии и ряде других стран. В некоторых государствах запрет почти полный, а старые небиометрические паспорта не принимаются.

В начале ноября Европейская комиссия объявила об ограничении выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. Согласно новым правилам, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Исключение — родственники жителей ЕС и работники транспортной отрасли.

Эти меры, считают в ЕК, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран объединения.

Ранее в Госдуме исключили полный запрет шенгенских виз для россиян.

