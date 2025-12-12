Филиппины выразили готовность организовать встречу Путина и Трампа

Филиппины выразили готовность организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если они приедут на саммит АСЕАН в Маниле. Об этом заявил филиппинский посол в Москве Игорь Байлен в беседе с РИА Новости.

«Для Филиппин было бы большой честью организовать встречу между президентом Трампом и президентом Путиным», — сказал посол.

До этого портал Axios, ссылаясь на источники, писал, что представители США, Евросоюза и Украины 13 декабря проведут встречу по вопросу реализации мирного плана американского лидера. По данным журналистов, Украина, Германия, Франция и Великобритания будут представлены на встрече советниками по национальной безопасности, однако неясно, будет ли присутствовать американский госсекретарь Марко Рубио.

Обновленный мирный план США по урегулированию на Украине состоит из четырех документов. Среди них есть соглашения из 20 пунктов, гарантии безопасности для Украины, обязательства США по поводу невступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения. План также предполагает ограничение численности ВСУ до 800 тысяч человек, вступление Украины в ЕС до 2027 года, гарантии безопасности для Киева, проведение выборов вскоре после подписания соглашения, восстановление Украины и так далее.

Ранее европейские лидеры сказали Зеленскому «противостоять» плану Трампа.