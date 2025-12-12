Снуп Догг стал почетным тренером сборной США на зимней Олимпиаде

Американского рэпера Снуп Догг назначили почетным тренером сборной США на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета США (USOPC).

Снуп Догг станет первым почетным тренером-волонтером сборной США .

«Известный своей страстью к общественной деятельности, наставничеству и воспитанию молодежи, Снуп поделится своим фирменным юмором и любовью, чтобы помочь мотивировать спортсменов сборной США на их пути к Олимпийским и Паралимпийским зимним играм в Милане и Кортине в 2026 году и далее», — говорится на сайте.

Рэпер назвал американских спортсменов настоящими звездами Олимпиады.

«Я здесь просто для того, чтобы подбодрить, поднять настроение и, возможно, поделиться мудростью со стороны. Эта команда олицетворяет лучшее, что может быть в спорте: талант, любовь и напористость. Если я смогу привнести сюда немного больше любви и мотивации, буду считать это победой», — говорит Снуп Догг..

Сара Хиршланд, главный исполнительный директор USOPC, утверждает, что Снуп уже познакомился со спортсменами сборной США, и между ними мгновенно установилась связью

«Это взаимное уважение, неподдельное любопытство и много смеха. Его энтузиазм по отношению к олимпийскому и паралимпийскому движению заразителен, и мы очень рады официально приветствовать его в качестве члена команды, поддерживающей олимпийцев», — говорит она.

Олимпийские игры в Милане стартуют 6 февраля с церемонии открытия.

Снуп Догг уже участвовал в Олимпийских играх в качестве обозревателя. 9 августа 2024 года он, Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers выступили на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Также Догг принял участие в эстафете олимпийского огня. В сентябре 2025 года стало известно о возвращении артиста к работе на ОИ.

