Названы 10 самых надежных автомобилей в истории

TopSpeed перечислил 10 самых надежных автомобилей в истории
Subaru

Портал TopSpeed провел исследование и опубликовал список из 10 самых надежных автомобилей в истории.

Так, на первом месте находится седан Toyota Camry 2015 модельного года, надежность которого оценивается в 90 баллов из 100 возможных. Второе место в рейтинге самых надежных автомобилей на рынке занял Lexus ES того же 2015 года, оцененный экспертами в 89 баллов из 100 возможных. Замкнул тройку Toyota Corolla 2007 года выпуска с рейтингом надежности 88 баллов из 100.

В топ-10 самых самых надежных автомобилей в истории вошли также Honda Accord 2007 года, Toyota RAV4 2018 года, Mazda MX-5 Miata 2019 года, Lexus GX 2021 года, Toyota Prius 2022 года, Mazda CX-9 2022 года и Subaru Legacy.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.

