В Минобороны РФ заявили, что СБУ моделировала применение «грязной бомбы»

Генерал-майор Ртищев: СБУ моделировала взрыв грязной бомбы в многолюдном месте
Минобороны России

Служба безопасности Украины (СБУ) моделировала взрыв «грязной бомбы» в месте массового скопления людей. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Алексей Ртищев.

«Одно из направлений подготовки [сотрудников СБУ] моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей», — рассказал генерал-майор, ссылаясь на методики обучения в украинской спецслужбе.

По словам начальника войск РХБЗ, бывший глава офиса украинского лидера Андрей Ермак играл особую роль в попытках ядерного шантажа. Экс-чиновник курировал ввоз в страну отработанного ядерного топлива без уведомления об этом профильных организаций, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Поставки осуществлялись через территории Румынии и Польши, уточнил Ртищев.

Как отметил генерал-майор, из-за этого возник риск создания «грязной бомбы» и ее последующего применения «под чужим флагом».

Ранее в Кремле предупредили о возможности создания «грязной бомбы» на Украине.

