Коломойского оставили под стражей

В Киеве суд оставил под стражей Коломойского до 6 февраля

На Украине суд оставил под стражей олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) до 6 февраля. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«Суд в Киеве оставил под стражей Игоря Коломойского до 6 февраля — продлив таким образом его меру пресечения», — сказано в посте.

Бизнесмена задержали и заключили под стражу в сентябре 2023 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации незаконно приобретенного имущества, а также в нелегальном завладении активами Приватбанка и организации покушения на юриста зятя экс-президента Украины Леонида Кучмы. 14 сентября стало известно, что Коломойского лишили гражданства Кипра.

В марте прошлого года суд взыскал в доход Российской Федерации активы, принадлежащие Коломойскому. Решение было принято в связи с административным иском заместителя генерального прокурора РФ к украинскому предпринимателю и связанным с ним лицам. Поводом для иска стало их участие в экстремистской деятельности и финансировании Вооруженных сил Украины.

