В «Динамо» ожидают назначение Гусева на роль постоянного тренера команды

Капитан «Динамо» Фомин: если Ролан Гусев останется, это будет отлично для нас

Капитан московского «Динамо» Даниил Фомин предположил, что у исполняющего обязанности главного тренера клуба Ролана Гусева было слишком мало времени для внесения серьезных изменений в игру команды, передает «Известия».

«Тяжело судить. Мне кажется, очень маленький срок был у Ролана Александровича — ему тяжело было что-то поменять. Тем более в период его работы был плотный календарь. Больше работали в этот период над психологией. Если Ролан Александрович останется, это будет отлично для нас», — заявил Фомин.

17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо», исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

