В ЦБ назвали причину превышения инфляции в 2018 году

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Первый зампред Банка России Ксения Юдаева прокомментировала превышение ожидавшегося уровня инфляции в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что однозначного мнения по этому поводу пока нет.

«Вполне возможно, что некоторые проинфляционные факторы реализовались чуть раньше — в последнюю неделю декабря, а не в первую неделю января», — заявила Юдаева.

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Согласно данным Росстата, уровень инфляции по итогам 2018 года составил 4,3%. По прогнозам ЦБ, он не должна была превысить 4,2%. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что инфляция установится на уровне 4-4,1%.

Ранее сообщалось, что в ЦБ дали прогноз по инфляции в I квартале 2019 года.