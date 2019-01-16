Сенат США принял резолюцию в поддержку санкций против «Русала»

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Сенат США принял резолюцию с неодобрением плана администрации президента США Дональда Трампа снять санкции с российских компаний «Русал», «Евросибэнерго» и En+. Об этом сообщает Reuters.

В агентстве отметили, что данная резолюция не гарантирует того, что с компаний Олега Дерипаски не будут сняты санкции, однако открывает путь для продолжения дискуссий по этому вопросу.

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Также данный документ должен быть принят в палате представителей конгресса США, где большинство у демократической партии.

Если резолюция буде принята обеими палатами конгресса, то она отправится на подпись к Трампу.

Ранее сенатор-демократ Марк Уорнер заявлял, что сенат США не поддержит снятие санкций с компаний Дерипаски.